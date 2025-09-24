Hitit Üniversitesi İkbalkent Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, akademisyenler, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, fakülteye yeni katılan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise 2006 yılında açılan Tıp Fakültesi'nin ilk olarak Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitime başladığını hatırlatarak 2017 yılından itibaren ise Hitit Üniversitesi'nde öğrenci kabulünün yapıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından bu yıl Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek hekimlik andını okudu.

Törende öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Çocuklarını beyaz önlük içinde gören ve gururlanan aileler, gözyaşlarının tutamadı. Aileler beyaz önlükler içerisinde çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektirerek onların mutluluklarına ortak oldular.

Muhabir: Haber Merkezi