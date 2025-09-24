Çorum’da Gazi Caddesi üzerinde bulunan Danışmanlık Merkezi ile faaliyetlerini sürdüren Selin Soylu “Stresini Yönet, Motivasyonunu Yükselt!” başlıklı düzenlenen seminerde mezun olduğu okulun öğrencileri ile buluşma imkanı yakaladı.

Selin Soylu seminerde lise öğrencileriyle bir araya gelerek sınav sürecinde yaşanan kaygı ve stresin nasıl yönetilebileceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Seminer boyunca öğrencilerle birebir etkileşim kuran Psikolog Selin Soylu; motivasyonun sürdürülebilirliği, alışkanlık geliştirme yolları ve zihinsel dayanıklılığın önemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Okulun 12. sınıf öğrencileri, sunum sırasında uygulamalı tekniklerle aktif katılım gösterdi.

Daha önce aynı sıralarda oturmuş olmanın kendisi için anlamlı olduğunu vurgulayan Psikolog Soylu, “Bu sıralarda ben de bir zamanlar sizin gibi sınav kaygısı yaşıyordum. Bugün kendi okuluma dönüp sizlerle deneyimlerimi paylaşmak benim için çok değerli” diyerek duygularını ifade etti.

Seminerde yaptığı sunumda “Stresi tanımak ve doğru yönetmek”, “Motivasyonu korumak ve alışkanlık geliştirmek”, “Zihinsel Dayanıklılık – Sabır ve İstikrar” konu başlıklarını anlatan Psikolog Selin Soylu, öğrencilerin sorularına da içtenlikle yanıt verdi.



Atatürk Anadolu Lisesi yöneticileri ise seminer sonunda yaptığı açıklamada, “Hem akademik başarıya hem de kişisel gelişime katkı sunan bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Okulumuzun mezunu Selin Soylu’nun başarıları bizler için de gurur verici, kendisine teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verdi.

PSİKOLOG SELİN SOYLU KİMDİR?

Psikolog Selin Soylu, lisans eğitimini European University of Lefke’de Onur Derecesi ile tamamladı. Ardından Üsküdar Üniversitesi’nde Çift ve Aile Danışmanlığı alanında uzmanlaşan Soylu, 3 yıldır kendi danışmanlık merkezi olan Selin Soylu Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda Çorum İş Kadınları Derneği üyesi olan Soylu, Genç ORKASİFED TR83 Bölge Lideri olarak da bölgesel sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaktadır.

Selin Soylu Danışmanlık Merkezi: Adres: Gazi Caddesi, Haner Apt. No:12/7, 1. Kat, Çorum/Merkez