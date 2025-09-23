Çorum Müzesi’nde birçoğu ilk kez sergilenen 33 eserin yer aldığı serginin açılışına Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Kültür ve Müze Müdürü Sümeyra Bektaş, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile davetliler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Müze Müdürü Metin Çakar, tarihte insanlığın aydınlanmak amacıyla ilk kez taştan kandiller yaptığını ilerleyen yıllarda madenin keşfiyle birlikte madenden kandiller, pişmiş topraktan yapılmış kandiller daha sonra ise şamdanlar, günümüze doğru yaklaştıkça gaz lambaları ve 2025 yılı itibariyle led ışıklara kadar uzanan bir süreç yaşandığını anlattı.

Sergideki eserler hakkında bilgi veren Çakar, tarihten günümüze ellerindeki müze koleksiyonunda yer alan aydınlatmayla ilgili aletlerin, araçların sergide yer aldığını ve eserlerin çoğunu ilk kez vitrinlere çıkardıklarını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da sergide emeği geçen müze uzmanlarına, müze müdürüne ve eserlerin kazı yoluyla kazandırılmasını sağlayan hocalara ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışta konuşan Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hititlerin başkenti Çorum’un turizm konusunda daha iyi tanıtılması için turizm projelerine daha çok ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vali Ali Çalgan da sergide yer alan bu eserleri ortaya çıkaran bilim insanlarına ve tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Çalgan, “Biz eğer geçmişi bu müzelerden gezmeden, bu eserlerin hikayesini dinlemeden bugünü yaşarsak bugünü çok kıymetli bulmayız. Bugün medeniyet olarak insanlık olarak sahip olduğumuz şeylerin hazır güneş gibi doğuştan olduğunu armağan edilen şeyler olmadığını insanoğlunun geçmişten bugüne her alanda emek verdiğini ve deneyimleyerek üstüne koya koya bugüne getirdiğini ancak okuyarak ve müzelerimizi gezerek kendimizi geliştirebiliriz.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol serginin açılışını gerçekleştirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Beektaş, katılımcılara eserler hakkında bilgi verdi.

Sergi 16 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.