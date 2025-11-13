Program kapsamında, Hitit Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ahmet Aydın öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Aydın, gençliğin manevi değerlere sahip çıkmasının önemine değinerek birlik, kardeşlik ve samimiyet vurgusu yaptı.

Günün ilerleyen saatlerinde ise AGD İzcilik Kulübü öğrencileri, Çorum Obası’nda düzenlenen yemin törenine katıldı. Törende öğrenciler; Allah’a ve vatana karşı görevlerini yerine getireceklerine, izcilik ilkelerine bağlı kalacaklarına ve dürüst, çalışkan, vatanını seven bireyler olarak yetişeceklerine dair yemin ederek önemli bir adım attılar.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Kulüp İzci Lideri Ali Şahin, gençlerin hem manevi hem de sosyal yönden gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Şahin, “AGD Çorum Şubesi olarak, milli ve manevi değerlerle donanmış, sorumluluk sahibi bir gençliğin yetişmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Programa katılım sağlayan öğrenci ve velilerimize, ayrıca maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR