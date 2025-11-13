45. Bölge Çorum Eczacı Odası Dünya Diyabet Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklama ile hem farkındalığı yükseltmeyi hem de diyabet yönetiminde eczanelerin neden vazgeçilmez bir noktada olduğunu hatırlatmayı amaçladı.

1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından ilan edilen Dünya Diyabet Günü’nün tarihinin, insülinin keşfini sağlayan Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım’a atfedildiği hatırlatılan açıklamada diyabetin bugün dünya genelinde 500 milyondan fazla bireyin yaşamını etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekildi.

Çorum Eczacı Odası, diyabetin yalnızca kan şekeri dengesizliği olmadığını; kardiyovasküler, renal ve nörolojik komplikasyonlara kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip kronik bir hastalık olduğunu vurgulayarak hastalığın kontrolünde düzenli takip, uygun ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerinin hayati önem taşıdığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, eczacıların diyabetle mücadelede en ulaşılabilir sağlık profesyonellerinden biri olduğuna özel bir yer ayrılırken, eczanelerin kan şekeri ölçüm cihazlarının doğru kullanımı, insülin uygulama eğitimi, diyet–egzersiz danışmanlığı ve tedaviye uyumun izlenmesi gibi alanlarda topluma rehberlik ettiği de belirtildi.

Çorum Eczacı Odası, eczacıların bilgi ve yönlendirmesinin diyabet yönetiminde güçlü bir halk sağlığı aracı olduğunun altını çizerek, “Eczacıdan alınan bir doğru bilgi, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır” ifadelerine açıklamasında yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi