“Işığın Hikayesi: Antik Çağdan Günümüze Aydınlatma Sanatı” isimli serginin açılışında konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hititlerin başkenti Çorum’un turizm konusunda daha iyi tanıtılması için turizm projelerine daha çok ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İnsanların çoğu daha Çorum’un yerini bile bilmiyor. Çorum ile Çorlu’yu karıştırıyor." dedi

Çorum’da Hititlerin daha iyi tanıtılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Tahtasız, “Turizm yolu konusunda sayın bakanımızın bir sözü var. Hattuşa’dan başlayıp Alacahöyük ile Şapinova’ya bağlayacak turizm yolunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu

"HİTİT FESTİVALLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Hitit Festivallerinin yeniden başlatılması gerektiğini kaydeden Tahtasız, “Önceden belediyemiz Hitit Festivali düzenlerdi. Yurt dışından çok sayıda ülke Çorum’a gelerek medeniyetimize tanıklık ederlerdi ama tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırıldı. İnşallah Hititleri canlandırma adına Hitit Festivali yeniden düzenlenir.” ifadelerini kullandı.