Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri konu alıyor.

Başsavcılık açıklamasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında 32 konserde kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı belirtildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında dört eski bürokrat, iki aktif görevde bulunan bürokrat bulunuyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma konusunda sabah erken saatlerde açıklamada yaptı.

Açıklamada, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiaları kapsamında soruşturma yapıldığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir." denildi.

SORUŞTURULAN ŞİRKETLER VE ŞÜPHELİLER

Savcılık açıklamasına göre, şüpheliler şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B

Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E.

Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E.

Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç.

Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A

Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E."

Savcılık açıklamasında bu kişiler hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır." denildi.

İDDİALAR GEÇEN YIL GÜNDEME GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine 2024 yılı aralık ayında da inceleme başlatmıştı..

Başsavcılık, o dönemdeki soruşturması sırasında, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Söz konusu ihbarların değerlendirilerek, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun savcılığa bildirilmesi istendi.

Savcılığın talebi üzerine iddiaları araştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirilmişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir açıklama yapmıştı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım'da geldiğini söyledi. Yavaş, "incelemenin devam ettiğini, yeni bir durumun söz konusu olmadığını" kaydetti.

Yavaş, "Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EBRU GÜNDEŞ KONSER OLAYI NEDİR?

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamalar yaparak, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi.

YAVAŞ KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?

Daha sonra ayrıntılı açıklama yapan Yavaş, kendisini şöyle savundu:

"- Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira.

- Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur.

- Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."