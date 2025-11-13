İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Osman Çalışkan’a Çorum’daki Atatürk Anıtı ile ilgili çalışma olup olmadığını soran CHP İl Genel Meclisi Üyesi Er, anıttaki heykel ve mermer kaidelerde çok aşırı yıpranmalar göründüğünü, bu tablonun hem Çorum’a hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yakışmadığını söyledi.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çalışkan ise; bunun İl Kültür Müdürlüğü’nün koordinesinde yapılacak bir iş olduğunu ve İl Özel İdaresi’nden ödenek isteneceğini, bu durumda bu teklifin plan ve projesinin meclise geleceğini bu şekilde yapılabileceğini dile getirdi.

“Bu görüntü Çorum'a yakışmıyor” diyen Ümit Er, Çorum Valiliği ve İL Kültür Müdürlüğünü göreve davet ediyorum” diye konuştu.