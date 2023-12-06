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HİTÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ilimizin gözde alışveriş ve eğlence mekanı AHL Park AVM’de kurdukları stant ile HIV ve AIDS ile ilgili farkındalığı arttırmak, virüsten korunma yolları ve yakalanma durumunda yapılması gerekenleri vatandaşa anlattı.

Tıp Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıkları Dairesi Başkanlığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde yapılan etkinlikte hastalıklara ilişkin bilgilendirici broşürler de vatandaşa dağıtıldı. Öğrencilerle birlikte stantta HIV ve AIDS ile ilgili soruları cevaplandıran Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yapar, HIV-AIDS’in bulaşıcı, önlenebilir ve tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon olduğuna dikkat çekti.

Amaçlarının HIV ve AIDS hastalığına dikkat çekmek olduğunu belirten Yapar, “Öğrencilerimizle birlikte hastalığın nasıl bulaştığını ve bulaştıktan sonra insanların hangi semptomlarla karşılaştığında hastaneye başvurması gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız halkımızda farkındalık oluşturmak ve bu konuda tüm detaylarıyla bilgilendirme yapmak” diye konuştu.