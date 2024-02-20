Dernek Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yıldırım ve eşi Kadir Demir’in de hazır bulunduğu ziyarette Profesör Yağan’a yeni görevinde başarılar dileyen Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri ve öğretim görevlisi hocalarımızla her zaman yakın ilişki içinde olduk. Kıymetli dekanımızla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve bundan sonra birlikte yapabileceğimiz çölyak ile ilgili organizasyonlar hakkında konuştuk ve bir görüş birliğine vardık. Tarafımıza karşı gösterdiği yakın ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çorum Çölyak Derneği’nin faaliyetlerini takip ediyoruz. Çölyaklıların faydasına olacak her türlü organizasyona destek vermeye hazırız. Tıp fakültesi öğrencileri ve hocaları ile birlikte sizin yanınızdayız. Hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak için çok önemli faaliyetler yürüten derneklerin hekimlerle iletişimde olması önemli. Çorum Çölyak Derneği ile kurulan bu sinerjinin devam etmesini diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ