Harun İ.(43) idaresindeki 66 LT 061 pkakalı hafif ticari araç Çorum-Ankara Karayolu 9. Kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine bölgeye polis,jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Takla atan araçta bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Seçilay İ.(16), Ahmet E.İ.(14), Emre İ.(10), Güner İ.(39), Ayşe B.İ.(17) ve Zeynep S.İ.(4) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki Seçilay İ., Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK