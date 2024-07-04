Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında “sahtecilik” doruk noktaya çıktı. Sahte takipçiler sayesinde kendilerini çok kişi tarafından izleniyormuş gibi gösterenler, devleti de, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarını da, vatandaşı da aldatıyorlar.

İHA’nın haberine göre, Kayseri’de bu konuyu gündeme getiren Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, site kurulumunda bilgi verme zorunluluğunun bulunmaması yüzünden site sayısının da, sahteciliğin de arttığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Bot hesaplar dediğimiz, yani bir program vasıtası ile e-mail adresleri açılıyor ve bu adresler üzerinden de hesap oluşturularak söz konusu sosyal medya hesabı takip ettiriliyor. Girildiği zaman 100-200 bin takipçi görülüyor, ama gerçekte aslında böyle bir takipçi yok. Kullanıcılar ilk olarak takip edenlerin listesine bakarlarsa, genelde sıfır takip, sıfır takipçi ve sıfır ya da 3-5 paylaşım görürler.”

“Aynı şekilde 100 bin takipçinin olduğu bir hesapta etkileşimin daha yüksek olması beklenir. Bu oran yüzde 1 ile 5 arasında olmalıdır. Yani eğer 100 bin takipçiniz varsa burada en azından yaptığınız paylaşımların bin beğeni alması gerekir ama eğer bu 50-100 ise, geri kalanın aslında bot takipçi olduğunu anlayabiliriz.”

“Bir de son dönemde ne yazık ki insanları kandırarak tıklama almaya çalışan sitelerin de sayıları çok arttı. Dikkat çekici bir başlık yapıyor ve bunun binlerce kişi tarafından tıklanmasını sağlıyor. Bunu da ne için yapıyor? Buradan da Google ve benzeri reklamlar alabilmek için yapıyor. Bizim bu sitelerden uzak durmamız gerekiyor. Ciddi bilgi almak istiyorsak, kurumsal bir yapısı, İletişim Başkanlığı’nda kaydı, ofisi, kadrosu olan sitelere yönelmeliyiz.”



