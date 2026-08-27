Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ekonomik krizin sanayicileri ve ihracatçıları olumsuz etkilemeye devam ettiğini, bundan Çorum’daki sanayi kuruluşlarının da nasibini aldığını belirterek, dünyanın tekstil devi olarak gösterilen Türkiye’nin son yıllarda kan kayıpları yaşadığını, üretimin Mısır gibi ülkelere kaydığını, Çorum’da da firmaların konkordato ilan etmekten başka çıkar yol bulamadıklarını söyledi.

2025 yılında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaklaşık 5 bin firmanın faaliyetini sonlandırdığını, 113 binden fazla kişinin işini kaybettiğini, bu yıl da krizin artarak devam ettiğini belirten Tahtasız, 3 F Tekstil’in geçen yıl iflasından sonra, konkordato isteyen Bilsar firması hakkında da Çorum Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı alındığı haberinin basında yer aldığını vurguladı.

Milletvekili Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Son 2 yıldır gerek şahsım olarak gerekse parti grubu olarak AKP iktidarını ‘Tekstil sektörü can çekişiyor, derhal önlem alınmalı’ diye uyarıyoruz. İstihdama büyük katkısı olan tekstil ve hazır giyim sektörünün içinde bulunduğu durumun araştırılması ve acil çözüm üretilmesi için araştırma önergeleri de verdik, ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.”

“Son iki yılda 6 bini aşkın tekstil firması kapandı, yüz binlerce kişi işsiz kaldı. Tekstil sektörü Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da can çekişiyor. Diğer sektörlerde de durum son derece sıkıntılı. Bu faizlerle sanayici kredi kullanıp yaralarını saramaz. Dövizi baskılayarak da enflasyonu kontrol altına alamıyorlar, ama o arada olan ihracatçıya oluyor. Sanayiciye nefes aldıracak desteklere acilen ihtiyaç var.”