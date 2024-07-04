Alınan bilgiye göre bir otobüs firmasında çalışan Emrah A.(23) ile Serdar K.(27) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar K., otomatik tüfekle ilçe terminalinde bulunan kafeteryaya gelerek Emrah A.'ya ateş etti.

İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren SerdarK., suç aleti otomatik tüfekle birlikte terminal polisi tarafından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çok sayıda fişek ve 2 adet bıçak elde edildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezi amirligine götürülürken, yaralı Emrah A. ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.