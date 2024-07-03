Alınan bilgiye göre O.K.'ya ait iki aracı satın aldıktan sonra araçlardan biri için bir miktar para ve çek veren diğer araç için ödeme yapmayan Y.Ö., C.A., S.Ö. ve S.U., alım-satım sonrası para ödememek için satıcıya tehditte bulundu.

Durumun ihbarı ile çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Devriye Amirliği ekipleri, bir inşaat alanında şüphelileri yakaladı.

Şüphelilere ait araç ve çevresinde yapılan aramalarda AKREP diye tabir edilen 1 adet makinalı tabanca ile 2 adet şarjör, silaha ait 44 adet mermi, toprak yığını üzeri taş altında saklanmış 2 adet tabanca ve tabancaya ait 16 adet mermi ve 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.