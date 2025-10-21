Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz’ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz’ın oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığı belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde durdurulan otomobilde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK