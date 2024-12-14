Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,2 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ekim ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ