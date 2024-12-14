Müftü Yıldırım, inşaat ile ilgili bilgileri aldıktan sonra tüm çalışanlara kolaylıklar diledi. Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Yasin Baykal da hazır bulundu.

Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatının hayırseverlerin değerli katkılarıyla hızla ilerlediğini dile getiren Müftü Yıldırım, “Allah yardımlarını esirgemeyen Çorumlu kardeşlerimizin hayırlarını kabul eylesin. Yüce Mevla Dış cephe taş kaplamasına başladığımız 160 öğrenci kapasiteli Kur’an Kursumuzu en kısa sürede tamamlayıp öğrencilerimize hafızlık eğitimi vermeye başlamayı nasip etsin” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ