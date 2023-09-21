Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ticaret Borsası bünyesine kazandırılan toprak analiz cihazı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Borsa Yönetim Kurulu ile Meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda toprak analiz cihazı tanıtılarak çiftçiye katkısı anlatıldı.

Her zaman üretici ile sanayiciyi birleştiren bir kurum olarak yönetim ve meclisin takdiri ile bu cihazı Çorum’a kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz Kaya, “Burada üreticimizin daha verimli daha kaliteli yüksek ürün almasıyla alakalı yurtdışıyla bildiğim kadarıyla direkt bağlantılı olacak cihaz. Ticaret Borsası bu zamana kadar bilime ve teknolojiye önem vermiştir. Daha önce de bilindiği gibi PCR cihazı almıştık. Bu cihazımız pandemi döneminde ilimize güzel bir hizmet vermişti. Borsamız bundan sonra da köylünün, üreticinin ve esnafın yanında olmaya devam ederek güzel projelere imza atmayı sürdürecektir” dedi.

İlimiz ve bölgemiz tarımının dünya gerçeklerinden uzak kaldığını gördüklerini, bizim de artık dijitalleşerek gelişen teknolojileri kullanmamızın önemi nedeniyle bölgede bir ihtiyaç olan toprak analiz cihazını kurumlarına kazandırdıklarını söyleyen Naki Özkubat ise toprak analizi yaptıracak çiftçinin ektiği ürüne göre gübre miktarını bile belirleyeceğini belirtti.

Çorum çiftçisinin bu imkandan mutlaka faydalanmasını isteyen Özkubat, bu sayede yapılacak üretimlerde yüzde 10-20 arasında artış sağlanabileceğini ve hafta içinde işlemleri tamamlanarak cihazın önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesini planladıklarını sözlerine ekledi.