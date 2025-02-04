Ahlatcı Çorum FK’nın Hollandalı golcüsü Thomas Verheydt’a ülkesinin RKC Waalwijk takımından transfer teklifi yapıldığı açıklandı.

Hollanda basısında yer alan habere göre, RKC Waalwijk takımı, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Yapılan görüşmeler neticesinde maaş konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Hollanda ekibi transferden vazgeçti.

Ahlatcı Çorum FK’daki ikinci sezonunu geçiren 33 yaşındaki Thomas, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 20 resmi maçta 1.443 dakika süre alırken, 4 gol atıp 1 asist yaptı.