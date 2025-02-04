Ahlatcı Çorum FK, 3.Lig takımlarından Bursaspor’un 2004 doğumlu sağ beki Eren Tunalı’yı kadrosuna katıyor.

Edinilen bilgilere göre, geleceğe yatırım amacıyla genç oyunculara yönelen Ahlatcı Çorum FK, Bursaspor’un sağ beki Eren Tunalı’yı gündemine aldı. Başkan Oğuzhan Yalçın, yakın dostu olan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’le Eren’in transferi için anlaştı.

Bugün Çorum’a gelmesi beklenen Eren Tunalı ile 2,5 veya 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

17 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Bursaspor’un altyapısında yetişen Eren Tunalı, 2021’de profesyonel yapılırken, Bursa ekibiyle sözleşmesi 31 Mayıs 2025’te sona erecek.

Bursaspor formasıyla profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası’nda toplamda 68 resmi maça çıkan Eren Tunalı 1 gol atarken, bu sezon 3.Lig’de 12 maçta 702, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 59 dakika süre aldı.

Genç sağ bek, U14, U15 ve U18 milli takımlarında toplamda 17 kez ay yıldızlı formayı giydi.