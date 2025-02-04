Çorum’da, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onayı ile ilk kez Kış Dağcılık Eğitimi gerçekleştirildiği bildirildi.
6 dağcının katılımıyla düzenlenen Kış eğitiminin Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun kıdemli antrenörlerinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Doğru ve Çorum Dağcılar Birliği Spor Kulübü yöneticilerinden Ramazan Vural ve Mustafa Kuzu asistanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.
Bir hafta süren eğitim çerçevesinde, doğa sporlarına ilgi duyan katılımcılara zorlu kış şartlarında hayatta kalma ve güvenli tırmanış teknikleri konusunda önemli bilgiler verildiği belirtildi.
Çorum’da, geçtiğimiz Mayıs ayında da temel dağcılık eğitimi verilmişti. Eğitime 10 dağcı katılmıştı.