Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, geçtiğimiz ay sonunda Antalya’da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonasında, büyük erkekler 57 kilo K1 kategorisinde şampiyon olan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu’yu makamında kabul etti.

Uğurlu, antrenörü Aydın Fırat ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Demirkıran’ı ziyaret etti. Çorum’a çok kısa bir süre önce atanan ve geçtiğimiz hafta görevine başlayan Demirkıran, Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat’ı tebrik ederek başarılarını devamını diledi.