Çorum FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Thomas Jacco Verheytd transferin gözde oyuncuları arasında bulunuyor. Hollandalı golcüye yurtiçi ve yurtdışından birçok teklif olduğu belirtildi.

Geçen sezon başında Hollanda’nın ADO Den Haag takımından transfer edilen Thomas Verheydt, kırmızı-siyahlı formayla 27’isi lig, 3’ü play-off, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 31 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 11’i lig, 1’i play-off, 1’i de Türkiye Kupası’nda olmak üzere 13 gol atıp ligde de 3 asist yapan Thomas, yeni sezon hazırlıkları için henüz Çorum’a gelmedi. 32 yaşındaki golcü futbolcuya Türkiye liglerinin yanı sıra İngiltere, Çin ve Hollanda’dan ciddi teklifler olduğu belirtilirken, Hollanda’nın Twente takımının Thomas için Çorum FK’ya 1,5 milyon lira bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Sakaryaspor’dan Kabongo Kasongo’dan sonra Tuzlaspor’dan Ahmethan Köse ile de anlaşan Çorum FK’nın büyük olasılıkla Thomas Verheydt’le yollarını ayırması bekleniyor.