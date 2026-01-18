Arca Çorum FK’nın Süper Lig ekibi Eyüpspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mame Thiam, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü Adana Demirspor’a attı.

Çorum FK formasını ilk kez Amed maçının 61.dakikasında Samudio’nun yerine girerek giyen Thiam, Adana Demirspor maçına ise Samudio’nun yerine ilk 11’de başladı. 6.dakikada Yusuf Erdoğan’ın soldan ortasında altı pasın gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Thiam, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

Thiam’ın attığı golün yanı sıra 3 golü de geçerli sayılmadı. Senegalli golcü 8, 14 ve 68.dakikalarda fileleri havalandırdı ancak bu 3 gol de ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Thiam, 85.dakikada yerini İbrahim Zubairu’ya bıraktı.