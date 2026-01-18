Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, lig sonuncusu Adana Demirspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyete rağmen oyundan memnun kalmadı. Oyunu kabul edilebilir bulmayan Dere, iyi futbolu önümüzdeki haftalarda izleyeceklerine inandığını belirtti.

Adana Demirspor maçından sonra kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muhsin Dere, “Adana Demirspor'u misafir eden takımımız, erken bulduğu golden sonra yakalandığımız ofsaytlardan dolayı geçerli sayılmayan gollerimiz nedeniyle uzun süre berabere götürdüğü ve kötü oynadığımız karşılaşmayı, son dakikalarında art arda bulduğu gollerle galibiyetle tamamladı.

Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, rahat kazanmamız gereken bir karşılaşmanın kilidini maçın son 10 dakikasında açmış olmak kabul edilebilir değil. Çünkü biz çok kaliteli bir takımız. Bu nedenle rahat ve bol gollü galibiyetlerle hedefimize yaraşır ve futbolcularımızın daha çok mücadele ettiği bir oyun izlemek tüm camiamızın ortak beklentisi. Yeni transferlerimizle birlikte bu oyunu önümüzdeki maçlarda izleyeceğiz İnşallah.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve büyük Çorum FK camiamızı kutluyor; genç kadrosuyla sahada gerçek bir mücadele örneği sergileyen Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.