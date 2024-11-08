Türkiye genelinde 9 gazeteciler federasyonu ile bu federasyonlara üye 87 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşuna üye yaklaşık 20 bin basın çalışanını temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu delegelikleri için 6 aday belirlendiği bildirildi.

TGK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2025 yılı Ocak ayında gerçekleşecek Basın İlan Kurumu Genel Kurul delege seçimlerine TGK’dan şu isimler aday olacak;

TGK PRODÜKTÖRLÜK ADAYI:

İç Anadolu Bölgesini temsilen TGK Genel Başkan Vekili, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prodüktör Delegesi ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir.

TGK ANADOLU GAZETE SAHİPLERİ TEMSİLCİSİ ADAYLARI:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni temsilen Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak.

Karadeniz Bölgesi'ni temsilen Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen.

Marmara Bölgesi'ni temsilen Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ergün.

TGK İNTERNET HABER SİTELERİ SAHİPLERİ TEMSİLCİSİ ADAYLARI:

Akdeniz Bölgesi'ni temsilen Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel.

Ege Bölgesi'ni temsilen Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Seda Köktener.

“MESLEĞİN HİZMETİNDEYİZ”

BİK Genel Kurul Adayları basın mesleğinin ve fikir işçilerinin haklarının BİK ve diğer mecralarda savunusu olacaklarını vurgulayarak, ‘Mesleğimizin ağır sorunlar yaşadığı süreçte farkındalık ve kararlılıkla yola çıkmış bulunuyoruz. Yayın kuruluşu sahibi meslektaşlarımızla yakın temasımızı sürdürmek istiyoruz. Camiamızdan çalışma sürecinde görüşlerini bekliyor, desteklerini talep ediyoruz’ dedi.

Editör: Haber Merkezi