Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası olaya kısa sürede müdahale etmesinin takdire şayan olduğunu ifade eden Gür, ayrıca yaşanan üzücü olayın ardından gece-gündüz demeden mağdur esnaf ve vatandaşların yanında olan Başkan Aşgın’ın esnaf dostu bir Başkan olduğunu yine gösterdiğini söyledi.

Başkan Aşgın’ın esnafın yaralarının sarılması için de büyük çaba ve gayret sarf ettiğini dile getiren Birlik Başkanı Recep Gür, başta moloz yığınlarının ve cam kırıklarının ivedilikle temizlenmesinde gösterdiği üstün çabadan dolayı Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak kendisine minnettar olduklarını ifade etti.

Çorum esnafı olarak belediyenin çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini kaydeden Gür, “Esnaf dostu Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ