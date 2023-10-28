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Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti” için “Benim en büyük eserim” dediğini hatırlatan Yılmaz Karaca; “Bizler de bu büyük eseri ilelebet yaşatmak için yerel basın olarak en büyük sorumluluğu taşıdığımızdan eminiz. Küresel belirsizliklerin çoğaldığı bu dönemde ülkemize yönelik yapılan saldırılara karşılık Türkiye Yüzyılı bilinciyle yerel basın olarak barışı, istikrarı ve adaleti tesis etmekteki yükümüz ise çok ağırdır” diye konuştu.

Türk halkının, vatan topraklarını düşmandan temizlediği kutsal mücadele sonrasında, Cumhuriyet ile yönetilmeyi tercih ederek, uygar toplumlar gibi demokrasiyi seçmesinin insan hak ve özgürlüklerinin destekçisi olmasının ve biat kültürünü reddederek ifade ve düşünce özgürlüğünün yanında yer almasının aynı zamanda basın hürriyetinin de ne denli önemli olduğunu koyarak ülkemizin kaderini değiştiren tarihi bir karar olduğunu anlatan Karaca mesajında şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyetimizin 100. gurur yılının, bütün bu nedenlerle çok daha önemli ve çok daha anlamlı olduğunu kaydeden Karaca, şöyle devam etti. “Bizler, ülkemizin en büyük ve en güçlü basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu mensupları olarak, Cumhuriyetimizin hep yanında olduk ve bizim en büyük güvencemizdir. Cumhuriyet, günümüzde insan onuru ve haysiyetine yakışan en güzel, en anlamlı yönetim biçimidir. Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyor, dünyanın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ile anıyoruz Ne Mutlu Türküm diyene!”