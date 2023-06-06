Konuyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; “Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2022-31.05.2023 dönemi ile ilgili olarak Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 22.06.2023 günü saat 11:00’de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 23.06.2023 günü saat 11:00’de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 30.06.2023 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu’nun 22.05.2023 tarih ve 75 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.