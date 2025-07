Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yönetiminde ilçe başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıda MHP Genel Merkezi tarafından yürütülen “Terörsüz Türkiye İçin Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” ve “Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” programları çerçevesinde önemli mesajlar verildi.

Toplantının en önemli gündem maddesi, terörle mücadelede başlayan yeni süreç oldu. Türk toplumunun tüm kesimlerinin istediği “Terörsüz Türkiye” hedefi ile ilgili güçlü bir mutabakatın sağlandığını söyleyen MHP İl Başkanı Çıplak bu konuda yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve sosyal medyada yayılan dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla geniş çaplı ziyaretler planlandıklarını vurguladı.

MHP olarak Çorum’da Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, meslek birlikleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi dernekleri, muhtarlar ve yerel yöneticilerle temas kurulacağını bildiren İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, planlanan programın temel hedefinin milli birlik ruhunu güçlendirmek, bin yıllık kardeşliği pekiştirmek ve Türkiye’nin dört bir yanında teröre karşı ortak duruş sergilemek olduğunu da açıkladı.

Bu ziyaretlerde parti politikalarını ve toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışlarını geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini ifade eden Çıplak; “Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmak istiyoruz. Toplumsal kucaklaşmayla birlikte, 1000 yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmeyi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise genel ve yerel siyasette izlenecek yol haritası idi. İlçe teşkilatlarının sahadaki etkinliği, belediye projeleri ve İl Genel Meclisi üyelerinin çalışmaları detaylı biçimde ele alındı. Teşkilat içi koordinasyonun artırılması, yönetim yapılarının güçlendirilmesi ve vatandaşla daha etkin iletişim kurulması yönünde kararlar alındı.

MHP, halkın sorunlarına çözüm üretmek ve mahalle-köy düzeyindeki talepleri doğrudan merkeze ulaştırmak için yeni mekanizmalar kurma kararı aldı. Toplantıda, özellikle üretken belediyecilik anlayışının görünürlüğünün artırılması ve yerelde hızlı, çözüm odaklı yönetim modellerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

CUMHUR İTTİFAKI İLE

DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR

Toplantıda Cumhur İttifakı’nın birlik ruhuna vurgu yapan İl Başkanı Çıplak, Çorum’a kazandırılan ve kazandırılacak yatırımlara dikkat çekti. Eğitimden sanayiye, tarımdan altyapıya kadar her alanda vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projelerin sürdüğünü belirtti.

MHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin sağladığı güçlü yönetim modeliyle yerel hizmetlerin etkinliği artıyor. Türkiye’nin her karış toprağında vatandaşımızın huzur ve refahı için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: RIFAT KARA