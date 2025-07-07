Çorum merkeze bağlı Çaltıcak Köyü nüfusuna kayıtlı, Fadime ve Hasan Arslan’ın oğlu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nedim Arslan’ın kardeşi, Buharaevler Kız Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Özgür Arslan vefat etti.

Merhumun cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Çaltıcak Köyü'nde toprağa verildi. Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi