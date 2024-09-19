Tanyeri İlkokulu Müdürü Murat Terlemez ve Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi Müdürü Davut Demirbaş, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında eğitim ve sporun entegrasyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Müdürler, gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak için işbirlikleri yapma konusunda görüş birliğine vardı. Hüseyin Şahin, sporun öğrencilerin fiziksel ve mental gelişimindeki önemini vurgulayarak, eğitim kurumlarıyla olan işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.

Bu tür ziyaretlerin, eğitim ve spor alanındaki sinerjiyi artıracağına inandıklarını ifade eden Terlemez ve Demirbaş, Çorum’da sporun yaygınlaşması için daha fazla projeye imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.