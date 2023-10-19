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Belediye, temizlikte sahip olduğu markayı daha üst seviyelere taşımak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Temiz Şehir Çorum” sloganıyla gece gündüz çalışmaya devam ediyor.



Cadde ve ara sokaklarda yol kenarları, kaldırımlar ve boş arsalar da dahil olmak üzere her gün farklı bölgelerde mıntıka temizliği yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri geçtikleri yeri pırıl pırıl yapıyor. Özellikle bu günlerde dökülen ağaç yaprakları ve şehrimizde yağış sonrası oluşan kirliliği temizleme çalışmalarına devam eden ekipler yoğun mesai yapıyor. Öte yandan, yağış sonrası mazgalların üstünde biriken atıklar da sürekli olarak temizlenerek mazgallar açık tutuluyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 7/24 esasına göre çalıştığını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyemizin yüz akı işlerinden biri temizlik. Çorum, temizliğiyle anılan bir şehir. Yıllardan beri bu böyle. Çorum denilince akla temizlik geliyor. Her alanda olduğu gibi temizlik hizmetlerinde de çıtayı yükseltme gayreti içindeyiz. Temiz şehir Çorum sloganıyla personelimiz 24 saat görev başındadır.” dedi.