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TEMAD Başkanı Ertan Karabıyık açıklamasında, “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.10 Kasım tarihini, bir yas ve matem günü olarak kabul etmek yerine, Atatürk’ün düşünce ve devrimlerini daha iyi anlamak ve anlatmak, dikkatlerimizi bir kez daha O'nun düşüncelerine yöneltmek için bir fırsat olarak görmeliyiz. Atatürk, fikir ve hareketi kişiliğinde birleştirmiş eşsiz bir lider, muharebe meydanlarının muzaffer kumandanı, devlet kuran büyük bir siyaset adamı ve toplumun çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün giriştiği bağımsızlık ve çağdaşlaşma mücadelesinin her aşamasında mensubu olduğu yüce milletin yüksek vasıflarına güvendiğini, bütün teşebbüslerinde milletin sevgisinden ve desteğinden güç aldığını; kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu söylediğini hatırlatan Karabıyık mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Büyük Devlet Adamı ve Komutan Atatürk, milli kurtuluşa bayrak olan eşsiz fikirleri, çığır açan görüşleri ve ölümsüz eserleriyle, etkileri memleket sınırlarını aşmış, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan milletler için bağımsızlık mücadelesi ve modernleşme gayretlerinin sembollerinden biri haline gelmiştir.Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu üstün nitelikleri ve koyduğu ilkeleriyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun mensuplarının gönlünde yaşamaya devam edecektir.Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kalbinde yaşattığı vatan, millet ve bayrak sevgisinden güç alan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği mensupları olarak bizler, üyelerimizin ve asil milletimizin hizmetindeyiz. Size olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz sonsuza kadar sürecektir.Ruhun şad olsun”