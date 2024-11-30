Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 14.hafta maçında bugün ligin dişli takımlarından Erzurumspor’u konuk edecek.

Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ve Pendikspor galibiyetlerinin ardından, geçen hafta İstanbul’da ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta Esenler Erokspor’la son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, bu akşam Erzurumspor karşısında yeni bir seri başlangıcı yapmayı hedefliyor. Hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Durel Avounou ve Suat Kaya forma giyemeyecek. Kerem ve Kasongo’nun durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

Son 2 maçını kaybederek liderlik koltuğundan kalkmak zorunda kalan Erzurumspor cephesinde de tüm hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Geçtiğimiz hafta sahasında Fatih Karagümrük’e 3-1 yenilen Dadaşlarda kırmızı kart cezalısı Muhammed Furkan Özhan forma giyemeyecek olup, aynı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Hakan Kutlu ise takımın başında yer alamayacak.

22 puanlı 4.sıradaki Erzurumspor’la 20 puanla 7.sırada bulunan Ahlatcı Çorum FK arasında bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Samsun bölgesi üst klasman hakemi Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Erkan Akbulut ve Ankara bölgesinden Serdar Osman Akarsu yapacak. Bursa bölgesinden Hasan Kaçar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.