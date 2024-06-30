Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Minik Kızlar Tekvando İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda 76 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

27 kilo: 1.Elif Beren Ayak, 2.Erva Karaoğlan, 3.Nisanur Dölcü, 4.Başak Arıcı.

30 kilo: 1.Asuman Aksoy, 2.Ravzagül Çalış, 3.Elif Umutlu, 4.Duru Yaşlak.

33 kilo: 1.Ecrin Buğlem Geldi, 2. Ceylin Naz Kahraman, 3.Ümmügülsüm Hoş, 4.Zeynep Koç.

36 kilo: 1.Merve Tuana Şentürk, 2.Beren Demiral, 3.Damla Güleç, 4.Sinem Temiz.

40 kilo: 1.Türkan Belinay Eroltay, 2.Gülbeniz Berra Atan, 3.Ecrin Mantar, 4.Eslem Elif Uyan.

45 kilo: 1.Şura Eker, 2.Feyza Kazancı, 3.Berra Aydemir, 4.Melek Şenol.

50 kilo: 1.Reyyan Rana Çalışkan, 2.İrem Gürgül, 3.Gökçe Kaya, 4.Zeynep Kazak.

57 kilo: 1.Sena Özden, 2.Yağmur Hardal, 3.Melek İkra Şeker, 4.Evrim Karakuloğlu.

+57 kilo: 1.Ayşegül Keleş, 2.Elif Eğribey, 3.Ecrin Yazkan, 4.Mehlika Sena Aşkın.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Pazar günü yapılan minik erkek müsabakalarının ardından toplu şekilde verilecek.



Editör: RIFAT KARA