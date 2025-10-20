Bulgaristan’ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Gençler Balkan Tekvando Şampiyonası ve Balkan Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu üç tekvandocudan ikisi Balkan Kupası’nda gümüş madalya kazandı.

Antrenör İlhan Aşkın nezaretinde Doğukan Ergin 53 kiloda, Beytullah Buğra Yetik 55 kiloda, Tugay Yolal ise 78 kiloda tatamiye çıktı. Doğukan Ergin ve Tugay Yolal elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale kaldılar ancak finalde yenilince ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Beytullah Yetik ise madalya müsabakasında yenilince beşinci oldu.