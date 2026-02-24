Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporculardan Tugay Yolal gümüş madalya kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’nda, 70 ilden 639 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada 73 kiloda Çorum’u temsil eden Öncü Spor Kulübü tekvandocusu Tugay Yolal, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Çorumlu tekvandocu, şampiyonluk müsabakasında yenilince Türkiye ikinciliğinde kaldı ve ikincilik gibi önemli bir başarı elde etti.

MİLLİ TAKIMI GARANTİLEDİ

Çorum tekvandosunun yükselen değeri Tugay Yolal, elde ettiği bu dereceyle 2026 yılında düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etme hakkı da kazandı.

Antrenör İlhan Aşkın, Türkiye ikincisi olan Tugay Yolal’ı tebrik ederken, kendilerine her zaman destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli’ye teşekkür etti.