Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Tokat’da düzenlenen Minikler En İyi 16’lar ve Yıldızlar En İyi 12’ler Masa Tenisi Turnuvası 20-22 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapıldı. Türkiye’nin en iyilerinin mücadele ettiği turnuvada yıldızlar kategorisinde Çorum’u temsil eden Çorum Belediyespor sporcusu Berat Özdemir 11 maçın 9’unu kazanarak Türkiye dördüncüsü olurken, minikler kategorisinde mücadele eden bir diğer Çorum Belediyespor sporcusu Şeyhmus Kaplan ise 15 maçın 11’ini kazanarak dördüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Yıldız erkeklerde Konya’dan Kuzey Gündoğdu, yıldız kızlarda Ankara’dan Ela Su Yönter, minik erkeklerde İstanbul’dan Mehmet Fatih Gezer, minik kızlarda ise Konya’dan Defne Üzümcü zirvede yer alan isimler oldular.