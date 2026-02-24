Uzun yıllardır işleri sebebiyle Ankara'da yaşayan ancak Çorumla bağlantısını hiç kesmeyen iş insanı Yunus Kabal, Çorum Futbol Kulübü'nün Çorum'un en önemli birleştirici gücü olduğunu söyledi.

Digiturk'ün kurucu genel müdürlüğünü yapan, medya ve inşaat sektöründe de yatırımları bulunan sürekli sarı basın kartı sahibi olan Yunus Kabal, Çorumspor’da çeşitli dönemlerde asbaşkan olarak görev yapmıştı.

Çorum FK'nın Çorum'un sürekli gelişen vizyonu ve futbol kültürü açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Yunus Kabal, bu noktada ARCA’nın verdiği tarihi desteğin sadece minnet duygusuyla ifade edilemeyeceğini söyledi.

Kulübün, şirket çatısı altında toplanmasının bireysel bir bakış açısıyla değerlendirilemeyeceğini, aksine Çorum adının geçtiği her oluşumun şehrin makus talihini yenmesi açısından önemi bir figür olduğunu vurgulayan Kabal; "Bugün ARCA'nın yaptığı ve hiç bir karşılık beklemeden ortaya koyduğu fedakarlık şehrimiz için tarihi bir fırsat. Yıllarca 2 ve 3. Lig batağında sürünen bu şehrin takımının bugün geldiği nokta hayal bile edilemezdi. Sayın Savaş Balçık ve Sayın İsmail Terlemez’in önderliğinde başlayan ve Kulüp Başkanımız Sayın Baran Korkmazoğlu'nun himayesinde devam eden bu hareket bugün bize Süper Lig hayali kurduruyorsa, bizim de şehrin tüm katmanları olarak destek vermek boynumuzun borcudur.

Bu şehir de bu takım da bizim. Çorum FK Çorum'un ve Çorumlunun evrensel değeridir. Uzun lig maratonunda elbette tökezlemeler olacaktır. Aslolan birlik-beraberlik içerisinde takımımıza sahip çıkmaktır" şeklinde konuştu.