Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevlendirilen Nurettin Kabalak önderliğinde ilk etapta Çorum’da gerçekleştirilen seçmelerde ilin en yetenekli futbolcuları belirlendi. 22 kişilik Çorum karması, 2025 yılı Kasım ayında Samsun’daki bölge seçmelerinde Amasya, Sinop, Tokat ve Samsun’dan gelen sporcularla birlikte mücadele etti.

Zorlu rekabetin yaşandığı seçmelerde Çorumlu futbolcular arasından yalnızca Çorum Vefaspor’un orta saha oyuncusu Cevdet Eymen Gül, Trabzon’da yapılacak 2. aşama Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Çorum’daki futbolcuların belirlenmesinde büyük rol oynayan Çorumlu antrenör Nurettin Kabalak, seçmelerin açıklanmasının ardından Çorum Vefaspor Kulübü sporcusu Cevdet Eymen’i tebrik etti. Cevdet Eymen gibi Çorum’da birçok yetenekli futbolcuların olduğunu da ifade eden Kabalak, Çorumlu diğer sporcularımız da çok çalışarak daha sonra yapılacak seçmelerde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.