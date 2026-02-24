1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 8.hafta maçında Ulukavakspor ile H.E.Kültürspor Çorum’da karşı karşıya geldi. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 5.dakikasında 1-0 geriye düşen H.E.Kültürspor soyunma odasına da 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda savunmada riskler alarak hücumda daha üretken olan H.E.Kültürspor 72.dakikada Egemen, 89.dakikada ise Ali’nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca Kültürspor maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ulukavakspor 6 puanda kalırken, konuk H.E.Kültüspor ise 10 puana yükseldi.