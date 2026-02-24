1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 8.hafta maçında lider Mimar Sinanspor sahasında Alaca Belediyespor’u konuk etti. Maça kötü başlayan ev sahibi Mimar Sinanspor 15.dakikada Şaban’ın attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarının sonlarına doğru Fatih Serkan ile eşitliği sağlayan Yeşil-Siyahlılar soyunma odasına 1-1 berabere girdi.

İkinci yarıya bu kez etkili başlayan ev sahibi Mimar Sinanspor Yiğit Emin ile 2-1 öne geçti.

KIRMIZI KARTLAR

HAVADA UÇUŞTU

Mimar Sinanspor’un 2-1 öne geçmesinin ardından Alaca Belediyespor cephesinde hakeme yapılan sert itirazlar sonunda kırmızı kartlar adeta havada uçuştu. Maçın orta hakemi Ramazan Boyraz ilk olarak 55.dakikada küfür ettiği gerekçesi ile Alaca Belediyespor’dan Okan Kendirci’yi daha sonra çift sarı karttan Mert Şakir Kütük’ü ve 65.dakikada yine şiddetli itirazdan dolayı İsmail Can Kabataş’ı, çift sarı karttan ise Zafer Kılıç’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kalan süreyi 7 kişi tamamlamak zorunda kalan Alaca temsilcisi uzatma dakikalarında kalesinde bir gol daha görerek maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor 8’de 8 yaparak 24 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korurken, Alaca temsilcisi ise bu yenilgi ile şampiyonluk hayallerini mucizelere bıraktı.