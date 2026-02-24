1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 8.hafta maçında Sungurlu Belediyepsor sahasında İskilipspor’u ağırladı. Sungurlu İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Sungurlu temsilcisi ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda rakip fileleri 4 kez daha sarsan Kırmızı-Siyahlılar maçı 7-0 kazanmasını bildi. Sungurlu Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri Mustafa Kalınsazlıoğlu (3), Mete Bayrak, Ahmet Acısu, Koray Ciğerci ve Hamza Şahbaz kaydetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi Sungurlu Belediyespor 21 puana yükselerek zirve takibini sürdürürken, İskilip temsilcisi ise 4 puanda kalarak küme düşme potasında yer aldı.