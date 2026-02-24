Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, sahasında aldığı 2-0’lık Ümraniyespor galibiyetiyle puanını 47’ye çıkartıp umutlarını tazelerken, ligin en başarılı iç saha takımları sıralamasında ilk üçte yer aldı. Kırmızı-siyahlı takım, sahasında topladığı puanlarla Süper Lig potasına tutunuyor.

27 MAÇ 47 PUAN

Ligin geride kalan 27 haftalık periyodunda 14 galibiyet, 5 beraberlik, 8 yenilgi alan ve 47 puan toplayan Arca Çorum FK haftayı 4.sırada kapattı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda attığı 43 gole karşılık 31 gol yedi.

34 PUAN KAYIP!

Arca Çorum FK, 27 maçta 47 puan toplamasına karşılık 5 beraberlik sonucu 10 puan, 8 yenilgi ile de 24 olmak üzere tam 34 puan kaybetti. Bu kayıplar kırmızı-siyahlı takımı Süper Lig’e direkt yükselme yolunda geride bıraktı.

PUANLARIN 30’U İÇERİDE

Arca Çorum FK, 27 maçın 13’ünü evinde, 14’ünü ise deplasmanda oynamasına rağmen sahasında oynadığı maçlarda daha çok puan topladı.

Evinde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum temsilcisi hanesine 30 puan yazdırırken, 9 puan da kaybetti. Kırmızı-siyahlılar 24 gol attıkları sahalarında 8 gol yediler.

EN İYİ ÜÇ TAKIMDAN BİRİ

20 takımın mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, sahasında en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Arca Çorum FK ilk 3’te yer alıyor. Amed 14 maçta 36 puanla ilk sırada yer alırken, 14 maçta 30 puan alan Erzurumspor’la 13 karşılaşmada 30 puana ulaşan Arca Çorum FK ikinciliği paylaşıyor.

DEPLASMANDA KAYIP BÜYÜK!

Sahasında sadece 9 puan kaybeden Arca Çorum FK, deplasmanda ise tam 25 puan yitirdi. 14 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi alan Arca Çorum FK 17 puan toplarken, attığı 19 gole karşılık 23 gol yedi.

Deplasman puan cetvelinde 8.sırada yer alan Arca Çorum FK, sıradaki maçını, 2 Mart Pazartesi günü, Manisa FK ile deplasmanda oynayacak.