Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, OSB Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın ile kurul üyelerinin katıldığı toplantıda bazı kararlar alındı.



Toplantı sonrasında Vali Dağlı ve beraberindeki heyet 2023 TEKNOFEST'te Görsel Tasarım Ödülü'nü kazanan TOBB-OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Doç. Dr. Dağlı, öğrencileri kazandıkları ödül için tebrik ederek başarılarının devamını diledi.