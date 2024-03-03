Vali Dağlı tarafından başta kamu kurumları olmak üzere ilimizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik iade-i ziyaretlere özel önem veriyor ve sık sık ziyaretlerde bulunuyor. Vali Dağlı son olarak TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Mimarlar Odası İl Temsilcisi Pınar Karakurt ve yönetimi ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Dağlı çalışmalarında başarı dileklerini de iletti.

Pınar Karakurt ve yönetimi de nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK