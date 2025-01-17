Okulların ara tatile girmesinin ardından, Ahlatcı Çorum FK teknik heyeti sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kulüp, “Şehir Bizim, Takım Bizim" sloganıyla, özel öğrencilerle bir araya gelerek onların karne sevincine ortak oldu.

Etkinlik, 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirildi. Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe yardımcı antrenörler ve kulüp yetkilileri de katıldı. Öğrencilere moral veren bu anlamlı ziyaret, hem öğrenciler, hem de Çorum FK teknik heyeti için unutulmaz anlara sahne oldu.

Ahlatcı Çorum FK’nın böyle bir etkinliğe katılması, kulübün toplumsal sorumluluk bilincini ve sporun birleştirici gücünü vurgulayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.