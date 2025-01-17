Ahlatcı Çorum FK’nın passolig kart satış sayısı son birkaç günde yaklaşık 200 adet arttı.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında şeref tribününe ücretsiz girenlere yönelik yaptığı açıklamanın yanı sıra okulların yarıyıl tatiline girmesi üzerine, öğrencilere karne hediyesi olarak bugünkü Ümraniyespor maçına ücretsiz giriş kampanyası nedeniyle passolig kart satış sayısında artış gözlendi. Dün itibariyle Ahlatcı Çorum FK’nın satılan passolig kart adedi 20.084’ü buldu.

Maçlara giriş için zorunlu olan passolig kartlarının satışındaki artışın artarak devam etmesi bekleniyor.